Уфимка стала обладательницей титула Miss Popularity на конкурсе красоты

У меня столько эмоций,что трудно передать словами, стоять на одной сцене с красотками со всего мира... подружиться... танцевать до упаду каждый день... ходить по подиуму, как девочка из телевизора. Спасибо за поддержку всем, кто смотрел прямую трансляцию и просто был рядом со мной на телефоне!

Лилия Гильмиярова