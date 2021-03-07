Уфимка стала обладательницей титула Miss Popularity на конкурсе красоты

Фото №1 - Уфимка стала обладательницей титула Miss Popularity на конкурсе красоты

Лилия Гильмиярова из Уфы стала победительницей в номинации Miss Popularity на престижном российском конкурсе красоты. О своем достижении она написала в социальных сетях.

Девушка признается, что так сильно хотела поделиться новостью с подписчиками, что не стала дожидаться профессиональных фото, а поспешила выложить пост сразу.

Только сейчас начала осознавать всю масштабность происходящего, и решила не дожидаться профессиональных фотографий.

Лилия Гильмиярова 

Отметим, что Лилия стала обладательницей одного из шести специальных призов. Девушка поблагодарила всех близких и знакомых за поддержку и теплые слова.

У меня столько эмоций,что трудно передать словами, стоять на одной сцене с красотками со всего мира... подружиться... танцевать до упаду каждый день... ходить по подиуму, как девочка из телевизора. Спасибо за поддержку всем, кто смотрел прямую трансляцию и просто был рядом со мной на телефоне!

Лилия Гильмиярова 

Кроме звания красотка получила приз - две недели отдыха в роскошном отеле. Лилия призналась, что уже давно хотела в отпуск, и теперь ее мечта сбылась.

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