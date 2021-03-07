Уфимка стала обладательницей титула Miss Popularity на конкурсе красоты

Лилия Гильмиярова из Уфы стала победительницей в номинации Miss Popularity на престижном российском конкурсе красоты. О своем достижении она написала в социальных сетях.
Девушка признается, что так сильно хотела поделиться новостью с подписчиками, что не стала дожидаться профессиональных фото, а поспешила выложить пост сразу.
Отметим, что Лилия стала обладательницей одного из шести специальных призов. Девушка поблагодарила всех близких и знакомых за поддержку и теплые слова.
Кроме звания красотка получила приз - две недели отдыха в роскошном отеле. Лилия призналась, что уже давно хотела в отпуск, и теперь ее мечта сбылась.