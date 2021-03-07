Пожар с тремя погибшими в Уфе: подробности ЧП

В 02:04 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом многоквартирном доме. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на 4 этаже в девятиэтажном жилом доме. Эвакуировано 150, из них 46 детей.

Руслан Шайдуллин, начальник 22 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Башкортостан