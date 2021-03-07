Пожар с тремя погибшими в Уфе: подробности ЧП

В Уфе в пожаре погибли трое человек. Среди них 11-летний мальчик и женщина 1974 года рождения, личность ещё одной погибшей пока не установлена.

Ещё четверо человек отравились продуктами горения. Пожар произошел в девятиэтажном доме по улице Ферина. Эвакуированные жильцы были направлены в пункт временного размещения в 51-й школе.

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Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к 7 часам утра. Причины устанавливаются, на место выезжали эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

В 02:04 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом многоквартирном доме. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на 4 этаже в девятиэтажном жилом доме. Эвакуировано 150, из них 46 детей.

Руслан Шайдуллин, начальник 22 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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