Пожар с тремя погибшими в Уфе: подробности ЧП

В Уфе в пожаре погибли трое человек. Среди них 11-летний мальчик и женщина 1974 года рождения, личность ещё одной погибшей пока не установлена.
Ещё четверо человек отравились продуктами горения. Пожар произошел в девятиэтажном доме по улице Ферина. Эвакуированные жильцы были направлены в пункт временного размещения в 51-й школе.
Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к 7 часам утра. Причины устанавливаются, на место выезжали эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.