Прокуратура и Следком Башкирии проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Напомним, что обрушение случилось 5 марта. Никто в тот день не пострадал. Ранее имелась информация о том, что и ученики, и учителя в этот момент находились в здании. Однако пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщает, что в здании находился только технический персонал. На место выезжали следователи и сотрудники полиции.