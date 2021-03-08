Прокуратура и Следком Башкирии проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Прокуратура Башкирии и республиканский Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия в школе Абзелиловского района. ЧП произошло в селе Красная Башкирия.
Напомним, что обрушение случилось 5 марта. Никто в тот день не пострадал. Ранее имелась информация о том, что и ученики, и учителя в этот момент находились в здании. Однако пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщает, что в здании находился только технический персонал. На место выезжали следователи и сотрудники полиции.
Прокуратура Абзелиловского района также начала проверку по факту произошедшего в школе в тот день. Также в ведомстве рассказали, что детей перевели на обучение в здание детского садика.
Фото: СУ СК России по РБ и Прокуратура РБ