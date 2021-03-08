Прокуратура и Следком Башкирии проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Прокуратура Башкирии и республиканский Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия в школе Абзелиловского района. ЧП произошло в селе Красная Башкирия.

Фото №1 - Прокуратура и Следком Башкирии проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Напомним, что обрушение случилось 5 марта. Никто в тот день не пострадал. Ранее имелась информация о том, что и ученики, и учителя в этот момент находились в здании. Однако пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщает, что в здании находился только технический персонал. На место выезжали следователи и сотрудники полиции.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также руководство и работники школы, администрации района и сельсовета, изучается организационно-распорядительная и техническая документация образовательного учреждения, назначено экспертное исследование с целью установления причины обрушения и возможности эксплуатации здания школы. В ходе проверки лицам, ответственным за содержание и эксплуатацию здания школы, а также за обеспечение безопасности при проведении учебного процесса, будет дана правовая оценка.

Пресс-служба СУ СК России по РБ
Фото №2 - Прокуратура и Следком Башкирии проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Прокуратура Абзелиловского района также начала проверку по факту произошедшего в школе в тот день. Также в ведомстве рассказали, что детей перевели на обучение в здание детского садика.

Будет дана оценка обеспечению безопасных условий при организации обучения, в том числе при подготовке муниципальных учреждений к началу учебного года. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Фото: СУ СК России по РБ и Прокуратура РБ

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