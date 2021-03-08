Автомобиль разорвало в смертельном ДТП в Башкирии: мать погибла, ребенок в больнице

В Башкирии в очередном жутком ДТП пострадал маленький ребенок, а его мать погибла на месте происшествия. В этот момент за рулем автомобиля находился глава семейства.
ДТП произошло в канун Международного женского дня. В Шаранском районе на автомобильной дороге Шаран-Новобалтачево-Андреевка зарегистрировано столкновение автомобилей Kia Cerato и Kia Sportage. За рулем первой находился 42-лений житель Тумазов, с ним в салоне – 46-летняя супруга и их 5-летний сын. Вторым автомобилем управлял 51-летний мужчина.
По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, женщина погибла на месте, а ребенок был госпитализирован. Ведется разбирательство по факту ДТП. А пока известно, что дорога на месте происшествия не была должным образом почищена.
Видео: ГИБДД РБ