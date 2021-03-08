Автомобиль разорвало в смертельном ДТП в Башкирии: мать погибла, ребенок в больнице

В Башкирии в очередном жутком ДТП пострадал маленький ребенок, а его мать погибла на месте происшествия. В этот момент за рулем автомобиля находился глава семейства.

ДТП произошло в канун Международного женского дня. В Шаранском районе на автомобильной дороге Шаран-Новобалтачево-Андреевка зарегистрировано столкновение автомобилей Kia Cerato и Kia Sportage. За рулем первой находился 42-лений житель Тумазов, с ним в салоне – 46-летняя супруга и их 5-летний сын. Вторым автомобилем управлял 51-летний мужчина.

По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, женщина погибла на месте, а ребенок был госпитализирован. Ведется разбирательство по факту ДТП. А пока известно, что дорога на месте происшествия не была должным образом почищена.

Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, снежный накат. В отношении юридического лица, отвечающего за данную дорогу, возбуждено административное расследование в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ