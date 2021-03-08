Житель Башкирии вынес продукты из магазина, а после - пожарил украденное мясо

Житель Башкирии обчистил продуктовый магазин в Мелеузе. Сумма ущерба оказалась очень высокой.
Мужчина проник в фермерский магазин, расположенный в 31 микрорайоне Мелеуза. Злоумышленник вечером отжал пластиковое окно, нашел в магазине продукты, вынес их и скрылся. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, сумма ущерба торговой точке составила 23 тысячи рублей.
А вынес злоумышленник мясо и другие продукты. Позже, после задержания подозреваемого, выяснилось, что мясо мужчина уже успел пожарить, часть – спрятал у знакомого.
Преступником оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина находится под стражей.