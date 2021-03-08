В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 4 пациента

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано более 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Жители республики все еще продолжают заражаться.

Общее количество всех выявленных случаев болезни на территории республики составило к 8 марта 29 657 фактов. Из них 133 человека с Covid-19 были зарегистрированы медработниками за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Башкирии.