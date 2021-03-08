В России за сутки от коронавируса скончались 379 пациентов

За минувшие сутки в России отмечено очередное увеличение числа заболевших коронавирусом. Однако статистика последних дней показывает, что количество заражений начинает постепенно снижаться.

Согласно данным федерального оперштаба, в России было выявлено 10 253 зараженных Covid-19 за сутки. Всего на территории страны зарегистрировано 4 333 029 случаев болезни. Россия занимает 4 позицию в мире по числу выявленных фактов коронавируса.

Выписано по выздоровлению в России 3 922 246 человек, в том числе 10 322 – за сутки. Также с начала пандемии зафиксировано 89 473 фактов смерти от коронавируса, за сутки погибли еще 379 пациентов.