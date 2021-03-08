Подросток из Башкирии украл из магазина матери пиво, деньги и сигареты

В Башкирии подросток обокрал родную мать. Он проник в ее магазин в ночное время и вынес оттуда сигареты, пиво и деньги.
Сообщение о краже из магазина поступило в полицию Белорецкого района. В частном магазине пропали примерно три тысячи рублей и некоторые товары. О краже сообщила сама владелица торговой точки.
Правоохранители установили, что преступником оказался 16-летний подросток. Причем это был сын владелицы магазина.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Часть украденного уже изъята, а сам преступник находится под подпиской о невыезде.