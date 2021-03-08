Подросток из Башкирии украл из магазина матери пиво, деньги и сигареты

По предварительной версии, парень, дождавшись, когда мама ляжет спать, около двух часов ночи забрал ключи от магазина, отправился к нему, открыл дверь и забрал товар, а также деньги. По версии следствия, в момент совершения преступления, он мог находиться в магазине со своим знакомым. Эта версия сейчас проверяется.

Пресс-служба МВД по РБ