Возле кафе в Ишимбае мужчина открыл стрельбу посреди ночи

В Ишимбае ночью произошла неприятная ситуация возле одного из популярных кафе. Примерно в 2 часа ночи мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета.

По данным пресс-службы МВД по РБ, конфликт начался в самом кафе. Мужчина и женщина очень громко выясняли отношения, что привлекло внимание других посетителей заведения и их недовольство. Один из клиентов кафе решил сделать мужчине замечание.

Перепалка между ними перешла на улицу. Тот, кто сделал замечание первому, в итоге достал пневматический пистолет и выстрелил. После этого мужчина поспешил скрыться с места происшествия.