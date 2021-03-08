Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Уфе

По факту смертельного пожара в Уфе, унесшего жизни троих людей, Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело. Расследование находится на личном контроле у руководства следственного управления Башкирии.

Напомним, что пожар произошел в доме на ул. Ферина. На 4 этаже загорелась квартира, в которой позже обнаружили три бездыханных тела, в том числе 12-летнего ребенка. Все они погибли во время пожара.

На месте происшествия побывали не только пожарные и сотрудники МЧС, но и следователи-криминалисты СУ СК России по РБ, представители МВД и следователи. В пресс-службе республиканского Следственного комитета сообщили, что место происшествия было осмотрено, ведется дальнейшая работа.

Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и жильцы дома, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Пресс-служба СУ СК России по РБ