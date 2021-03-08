В Башкирии ребенок угодил под колеса внедорожника на пешеходном переходе

Накануне в Сибае водитель внедорожника сбил ребенка, который внезапно выбежал на пешеходный переход. Видеозапись с места происшествия появилась в местном сообществе социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как ребенок побежал в сторону остановки, после чего его сбил внедорожник, и он улетел в сугроб. С ребенком находился отец, который подбежал к сыну сразу же после ДТП.