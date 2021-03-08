Метель и снежные заносы: жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

МЧС предупредило жителей Башкирии. Завтра, 9 марта, местами по республике ожидается метель со снежными заносами и накатом. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. В этих условиях ухудшится видимость.

Непогода и сегодня стала неприятным сюрпризом для автолюбителей. Это кадры, снятые интернет-пользователями в Кугарчинском районе. Из-за бурана на дороге Мраково-Ира машины стоят практически без движения. А на трассе М5 в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области днем даже пришлось вводить ограничение движения для всех видов транспорта, кроме легковых авто.