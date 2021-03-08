Флористы рассказали, почему к 8 Марта в Башкирии подорожали цветы

8 Марта – самый горячий день для флористов. Отбоя от покупателей нет, а сумма заказов зависит только от потребностей клиентов. Даже несмотря на праздничные цены, спрос порой превышает предложение.

Маттиола, амариллис, леукадендрон, протея. Флорист Гузель Закирзянова открыла магазин экзотических цветов всего месяц назад, и о том, каким бывает спрос на 8 Марта, знала лишь по рассказам знакомых. То, что витрины опустеют наполовину всего за четыре часа, вовсе не ожидала. Выручила интуиция.

В будущем мы планировали заниматься только экзотическими цветами. Но так как сегодня праздник, люди привыкли такие стандартные букеты покупать, поэтому в этот раз мы закупались тоже розами и тюльпанами. Гузель Закирзянова, владелица цветочного магазина

Несмотря на праздничный день, ажиотажа в магазине нет. Многие заранее заказали букеты, которые были готовы к определенному времени. Но по желанию клиентов композицию могли собрать и в их присутствии. На любой вкус и кошелёк.

– Праздничные цены отличаются от обычных? – Конечно отличаются. Это же для них тоже праздник, для магазина. Они, скажем так, наперед делают, так что нормально. Это жизнь. Поэтому от этого никуда не деться. Рашит Каримов, житель г. Уфы

А цветочные базары в праздник скорее напоминают муравейник. Среди покупателей не протолкнуться. Флористы едва успевают собирать букеты. Казалось бы, вот она – золотая жила. Но заработать больше, чем в прошлые годы, сейчас не получится, признаются продавцы.

Даже в том году цены были нормальные, а в этом году вообще космические. Цены у поставщиков выросли очень сильно. В среднем на 30%. И всё это, естественно, мы вкладываем в цену букетов. Ольга Персидская, флорист

Тем временем женщины ждут в подарок не только цветов. А вот чтобы понять, чего именно, некоторым из мужчин пришлось потрудиться.

Мужчина и женщина отличаются. Женщины друг друга понимают, мы понимаем намеки и так далее. А мужчине нужно аккуратненько объяснять, подсказывать. Алина Гилязова, жительница г. Уфы

И хочется верить, что многим удалось разгадать этот ребус.

Стараюсь сделать более красочным, шикарным. Красивым. Дарю не только цветы, но и украшения, туалетную воду, подарки там разные. Руслан Масагутов, житель г. Уфы

Начинающий флорист Гузель Закирзянова в шутку называет 8 Марта боевым крещением. Но доля правды в этом есть, и справилась с ним девушка на отлично. Ни один клиент ее магазина без цветов не остался, для этого в течение дня ей несколько раз пришлось съездить к поставщикам, чтобы пополнить ассортимент. А вот каким букетом можно удивить самого флориста, для нас так и осталось загадкой.