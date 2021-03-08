Флористы рассказали, почему к 8 Марта в Башкирии подорожали цветы

8 Марта – самый горячий день для флористов. Отбоя от покупателей нет, а сумма заказов зависит только от потребностей клиентов. Даже несмотря на праздничные цены, спрос порой превышает предложение.
Маттиола, амариллис, леукадендрон, протея. Флорист Гузель Закирзянова открыла магазин экзотических цветов всего месяц назад, и о том, каким бывает спрос на 8 Марта, знала лишь по рассказам знакомых. То, что витрины опустеют наполовину всего за четыре часа, вовсе не ожидала. Выручила интуиция.
Несмотря на праздничный день, ажиотажа в магазине нет. Многие заранее заказали букеты, которые были готовы к определенному времени. Но по желанию клиентов композицию могли собрать и в их присутствии. На любой вкус и кошелёк.
А цветочные базары в праздник скорее напоминают муравейник. Среди покупателей не протолкнуться. Флористы едва успевают собирать букеты. Казалось бы, вот она – золотая жила. Но заработать больше, чем в прошлые годы, сейчас не получится, признаются продавцы.
Тем временем женщины ждут в подарок не только цветов. А вот чтобы понять, чего именно, некоторым из мужчин пришлось потрудиться.
И хочется верить, что многим удалось разгадать этот ребус.
Начинающий флорист Гузель Закирзянова в шутку называет 8 Марта боевым крещением. Но доля правды в этом есть, и справилась с ним девушка на отлично. Ни один клиент ее магазина без цветов не остался, для этого в течение дня ей несколько раз пришлось съездить к поставщикам, чтобы пополнить ассортимент. А вот каким букетом можно удивить самого флориста, для нас так и осталось загадкой.
Цветы не подарок, а лишь приложение к основному презенту. Оказалось, что так считают не только девушки и женщины, но и многие мужчины. А чтобы с ним не прогадать, нужно быть внимательным, и постараться понять намеки своей второй половинки. Или спросить, что им нужно напрямую. Такой вариант тоже имеет место быть.