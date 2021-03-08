В Уфе феминистки рассказали, что для них значит 8 Марта

Феминистки
Башкирии организовали фестиваль в честь Международного женского дня, который
они считают своим главным праздником и символом борьбы за свои права. Состоялся
кинопоказ, а также мастер-классы и выставки в честь 8 Марта.
Основной площадкой
выступил Центр современного искусства «Облака». Там, к примеру, представлены
инсталляция уроженки Башкортостана, художницы Зилии Канчуриной «Очищенная или
разрушенная пленка».
Смысл
такой, что мы не можем существовать внутри своей культуры, нас всегда
просвечивают, на нас смотрят и нас проверяют.Тансулпан Буракаева, куратор выставки «Феминистские транслокальности»
Нужно
говорить о том, как быть на равных, я думаю, что это может акцентироваться в
рамках феминистской повестки, чтобы говорить про место женщины, про место
вебинарных людей, про людей с разными идентичностями, не только гендерными, но
и этическими идентичностями в рамках России. Поэтому я пытаюсь думать об этом и
в эту сторону. Виктория Кравцова, исследователь феминизма
Член Совета по правам человека Башкортостана
Кристина Абрамичева считает, что движение феминисток в республике за последние
пять лет окрепло. Теперь фестиваль отмечается в течение трех дней, что также
говорит о расширении.
Мы
видим, как год от года смысл и значение праздника, которое у него изначально
было, возвращается, мы уходим от этой советской традиции превращать женщин в
слабый пол в этот день, поздравлять с женственностью, с цветами, весной,
любовью, чем угодно, но не вспоминая о наших правах. Смысл праздника изначально
был в этом. Кристина Абрамичева, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан