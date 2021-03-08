В Уфе феминистки рассказали, что для них значит 8 Марта

Нужно говорить о том, как быть на равных, я думаю, что это может акцентироваться в рамках феминистской повестки, чтобы говорить про место женщины, про место вебинарных людей, про людей с разными идентичностями, не только гендерными, но и этическими идентичностями в рамках России. Поэтому я пытаюсь думать об этом и в эту сторону.

Виктория Кравцова, исследователь феминизма