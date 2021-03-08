В Уфе феминистки рассказали, что для них значит 8 Марта

Феминистки Башкирии организовали фестиваль в честь Международного женского дня, который они считают своим главным праздником и символом борьбы за свои права. Состоялся кинопоказ, а также мастер-классы и выставки в честь 8 Марта.

Основной площадкой выступил Центр современного искусства «Облака». Там, к примеру, представлены инсталляция уроженки Башкортостана, художницы Зилии Канчуриной «Очищенная или разрушенная пленка».

Смысл такой, что мы не можем существовать внутри своей культуры, нас всегда просвечивают, на нас смотрят и нас проверяют.

Тансулпан Буракаева, куратор выставки «Феминистские транслокальности»

Нужно говорить о том, как быть на равных, я думаю, что это может акцентироваться в рамках феминистской повестки, чтобы говорить про место женщины, про место вебинарных людей, про людей с разными идентичностями, не только гендерными, но и этическими идентичностями в рамках России. Поэтому я пытаюсь думать об этом и в эту сторону.  

Виктория Кравцова, исследователь феминизма
Фото №1 - В Уфе феминистки рассказали, что для них значит 8 Марта

Член Совета по правам человека Башкортостана Кристина Абрамичева считает, что движение феминисток в республике за последние пять лет окрепло. Теперь фестиваль отмечается в течение трех дней, что также говорит о расширении.

Мы видим, как год от года смысл и значение праздника, которое у него изначально было, возвращается, мы уходим от этой советской традиции превращать женщин в слабый пол в этот день, поздравлять с женственностью, с цветами, весной, любовью, чем угодно, но не вспоминая о наших правах. Смысл праздника изначально был в этом. 

Кристина Абрамичева, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан
Башкорт йыры 2020
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии