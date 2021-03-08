В Уфе студентки открыли свой салон красоты

Студентки БашГУ открыли в Уфе салон красоты. Ремонт в помещении сделали своими руками, а в качестве мастеров пригласили таких же студентов. Девушки входят в движение российских студенческих отрядов и поэтому своё детище называют «Отрядом красоты». Он является единственным в России.

Лента перерезана, малон красоты распахнул свои двери. Макияж, новая укладка, а также комплекс по уходу за бровями. Все эти услуги можно получить здесь. А в роли мастеров – студентки вузов республики.

Обычных салонов много, тем более по Уфе – город-милионник. А таких студенческих отрядов нет. Поэтому индивидуальность наша, фишка в том, что мы именно выходцы из студенческих отрядов, поэтому связали именно с отрядами.

Анна Кузнецова, основатель салона красоты, студентка БашГУ

Идея создания салона красоты пришла к девушкам прошлой осенью. Перед новым годом они приступили к воплощению мечты. Нашли помещение. В этом помогло руководство башкирского отделения Российских студенческих отрядов. А ремонт внутри студентки сделали сами.

Большую часть мебели девушки сделали своими руками. Например, этот пуфик собрали из старых строительных паллет. А вот подушку к нему сшила бабушка одной из руководительниц салона. Трудятся здесь такие же студентки. Причем новой профессии желающие могут обучиться.

Фото №1 - В Уфе студентки открыли свой салон красоты

Ты только обучился. Ты не знаешь, куда тебе идти, что делать. Здесь тебе помогут с подбором моделей, с обучением, с продвижением. Ты можешь совмещать с парами. В свободное от учебы время ты можешь приходить сюда и подрабатывать.

Асемгуль Кичеганова, мастер-бровист, студентка БашГУ

Я рада, что в Российских студенческих отрядах открыли свой салон красоты. Думаю, это очень важно, потому что это хорошая возможность всем бойцам-студентам прийти, получить разные процедуры и красивыми уйти на наши мероприятия.

Алия Гатиятуллина, студентка БашГУ

Для посетителей-студентов в салоне есть скидки. Но заработок – не основная цель проекта.

Башкорт йыры 2020

Это не просто потоковое оказание бьюти-услуг, а именно предоставление рабочих мест. Так как мы выходцы из отрядов, мы все-таки прошли эту школу, мы ориентируемся на студентов. Это самая лояльная аудитория для нас.

Аделина Сакаева, куратор проекта салона красоты, студентка БашГУ

В дальнейшем создатели салона хотят развивать свой проект. Девушки намерены привлечь еще и мастеров по маникюру и ресницам, а также обустроить новое помещение. А эту площадку оставить для обучения новичков.

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