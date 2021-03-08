В Уфе студентки открыли свой салон красоты

Студентки БашГУ открыли в Уфе салон красоты. Ремонт в помещении сделали своими руками, а в качестве мастеров пригласили таких же студентов. Девушки входят в движение российских студенческих отрядов и поэтому своё детище называют «Отрядом красоты». Он является единственным в России.
Лента перерезана, малон красоты распахнул свои двери. Макияж, новая укладка, а также комплекс по уходу за бровями. Все эти услуги можно получить здесь. А в роли мастеров – студентки вузов республики.
Идея создания салона красоты пришла к девушкам прошлой осенью. Перед новым годом они приступили к воплощению мечты. Нашли помещение. В этом помогло руководство башкирского отделения Российских студенческих отрядов. А ремонт внутри студентки сделали сами.
Большую часть мебели девушки сделали своими руками. Например, этот пуфик собрали из старых строительных паллет. А вот подушку к нему сшила бабушка одной из руководительниц салона. Трудятся здесь такие же студентки. Причем новой профессии желающие могут обучиться.
Для посетителей-студентов в салоне есть скидки. Но заработок – не основная цель проекта.
В дальнейшем создатели салона хотят развивать свой проект. Девушки намерены привлечь еще и мастеров по маникюру и ресницам, а также обустроить новое помещение. А эту площадку оставить для обучения новичков.