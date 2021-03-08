В Уфе студентки открыли свой салон красоты

Студентки БашГУ открыли в Уфе салон красоты. Ремонт в помещении сделали своими руками, а в качестве мастеров пригласили таких же студентов. Девушки входят в движение российских студенческих отрядов и поэтому своё детище называют «Отрядом красоты». Он является единственным в России.

Лента перерезана, малон красоты распахнул свои двери. Макияж, новая укладка, а также комплекс по уходу за бровями. Все эти услуги можно получить здесь. А в роли мастеров – студентки вузов республики.

Обычных салонов много, тем более по Уфе – город-милионник. А таких студенческих отрядов нет. Поэтому индивидуальность наша, фишка в том, что мы именно выходцы из студенческих отрядов, поэтому связали именно с отрядами. Анна Кузнецова, основатель салона красоты, студентка БашГУ

Идея создания салона красоты пришла к девушкам прошлой осенью. Перед новым годом они приступили к воплощению мечты. Нашли помещение. В этом помогло руководство башкирского отделения Российских студенческих отрядов. А ремонт внутри студентки сделали сами.

Большую часть мебели девушки сделали своими руками. Например, этот пуфик собрали из старых строительных паллет. А вот подушку к нему сшила бабушка одной из руководительниц салона. Трудятся здесь такие же студентки. Причем новой профессии желающие могут обучиться.

Ты только обучился. Ты не знаешь, куда тебе идти, что делать. Здесь тебе помогут с подбором моделей, с обучением, с продвижением. Ты можешь совмещать с парами. В свободное от учебы время ты можешь приходить сюда и подрабатывать. Асемгуль Кичеганова, мастер-бровист, студентка БашГУ

Я рада, что в Российских студенческих отрядах открыли свой салон красоты. Думаю, это очень важно, потому что это хорошая возможность всем бойцам-студентам прийти, получить разные процедуры и красивыми уйти на наши мероприятия. Алия Гатиятуллина, студентка БашГУ

Для посетителей-студентов в салоне есть скидки. Но заработок – не основная цель проекта.

Это не просто потоковое оказание бьюти-услуг, а именно предоставление рабочих мест. Так как мы выходцы из отрядов, мы все-таки прошли эту школу, мы ориентируемся на студентов. Это самая лояльная аудитория для нас. Аделина Сакаева, куратор проекта салона красоты, студентка БашГУ