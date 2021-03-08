В Уфе стартовали соревнования по дзюдо среди юниоров

В Уфе сегодня стартовали всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров на призы общества «Динамо», посвященные заслуженному тренеру России Николаю Попову. На церемонии открытия среди почетных гостей также была дочь наставника, который в 1965 году открыл в Башкортостане школу «Геркулес».
Соревнования по дзюдо собрали более 250 перспективных спортсменов из 22 регионов.
Турнир является отборочным на финал первенства страны. Путевки на него получат победители, серебряные и бронзовые призеры соревнований. Также по итогам состязаний лучшим дзюдоистам присвоят звания мастеров спорта России.