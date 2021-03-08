В Уфе стартовали соревнования по дзюдо среди юниоров

В Уфе сегодня стартовали всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров на призы общества «Динамо», посвященные заслуженному тренеру России Николаю Попову. На церемонии открытия среди почетных гостей также была дочь наставника, который в 1965 году открыл в Башкортостане школу «Геркулес».

Соревнования по дзюдо собрали более 250 перспективных спортсменов из 22 регионов.

Традиционный всероссийский турнир памяти Попова, который воспитал целую плеяду именитых спортсменов.

Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Турнир является отборочным на финал первенства страны. Путевки на него получат победители, серебряные и бронзовые призеры соревнований. Также по итогам состязаний лучшим дзюдоистам присвоят звания мастеров спорта России.

Очень сильный состав собрался. Все заскучали по стартам, поэтому красивая борьба.

Ольга Дмитриева, главный судья соревнований
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