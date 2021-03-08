В Уфе определились победители традиционного лыжного марафона

В Уфе прошел традиционный лыжный марафон. В этом году эти соревнования были организованы в 36-й раз. Несмотря на не самую приятную погоду, на старт вышли почти 500 любителей лыжных гонок. Среди них был и призер олимпийских игр Александр Панжинский.
В этом году Уфимский лыжный марафон впервые организовывала та же команда, что и летний. Отсюда и знакомые атрибуты. Например, все участники перед стартом получают специальные пакеты.
Помимо главной дистанции на 50 километров, организаторы подготовили еще несколько. Желающие могли выбрать для себя протяженность по силам и желанию – 5, 10 и 30 километров. У Уфимского лыжного марафона богатая история. Но в последние годы он терял свою популярность. Однако в этот раз на старт вышло гораздо больше людей. Более широкой стала и география. Спортсмены представляли 24 региона. Произошло это за счет того, что Уфимский марафон вошел в международную серию стартов Russialoppet.
Самым титулованным участником Уфимского лыжного марафона стал Александр Панжинский. Свою серебряную олимпийскую медаль он выиграл в спринтерской гонке. Марафонская дистанция - не самая любимая признался Александр.
В гонке на 10 километров победу одержал 16-летний уфимец Марат Галишин. При этом молодой спортсмен решил устроить себе настоящее испытание. Уже через полчаса после финиша Марат вышел на старт 30-километровки.
На марафонской дистанции лучшим в абсолютной категории стал Алмаз Таипов из Татарстана. Уфимец Андрей Филиппов уступил ему 42 секунды и стал лучшим в категории «Мужчины от 35 до 39 лет». Настоящим украшением соревнований стали детские старты. Участие в них приняли даже 2-летние спортсмены. Несмотря на сильный ветер, каждый детсадовец дошел до финиша и получил свою заслуженную медаль.