Как самая образцовая семья Башкирии отметила 8 Марта

Мужчины надели фартуки и не пускали женщин к плите. 8 Марта в семье Махмутовых сегодня прошло так. Мама и дочка занималась любимым хобби, пока папа и сыновья готовили праздничный завтрак.
Любовь к прекрасному Лилия Махмутова прививает дочке с первых лет. Маленькой Аселе всего год, а крошка уже начинающий садовод. Когда-то также женщину учила и её мама.
Пока мама и дочь отдыхают, всё-таки 8 Марта, сильная половина семьи Махмутовых сражается с маслом и тестом. Иначе не назовёшь. Ильнур вместе с сыновьями Ильясом и Арсланом дебютируют дома с новым блюдом. Но, как видно, первый блин не комом.
Уважение и любовь – это часть семейных ценностей, которые Ильнур и Лилия стараются передать следующему поколению. В соответствующей номинации Махмутовы подали заявку на участие в конкурсе «Образцовая семья». Рассказали о своём шежере. Заняли первое место. А началось всё с простого школьного домашнего задания.
Сегодня хранительницы домашнего очага отдыхают. Настроение создают мужчины. И пусть некоторые девочки, как и маленькая Асель, смотрят даже слишком серьёзно – внимания ждут даже они.