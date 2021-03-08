Как самая образцовая семья Башкирии отметила 8 Марта

Мужчины надели фартуки и не пускали женщин к плите. 8 Марта в семье Махмутовых сегодня прошло так. Мама и дочка занималась любимым хобби, пока папа и сыновья готовили праздничный завтрак.

Любовь к прекрасному Лилия Махмутова прививает дочке с первых лет. Маленькой Аселе всего год, а крошка уже начинающий садовод. Когда-то также женщину учила и её мама.

Любовь к цветам у меня от мамы. Когда я была маленькая, я видела, как она ухаживала. Потом сама пришла к этому. Я отдыхаю, это мой рай. Лилия Махмутова

Пока мама и дочь отдыхают, всё-таки 8 Марта, сильная половина семьи Махмутовых сражается с маслом и тестом. Иначе не назовёшь. Ильнур вместе с сыновьями Ильясом и Арсланом дебютируют дома с новым блюдом. Но, как видно, первый блин не комом.

Стараюсь готовить, но каждый день не получается. 8 Марта в этом году особенное, дочка уже подрастает, ей тоже хочется подарков. Одним букетом больше, одним подарком больше. Ильнур Махмутов

Уважение и любовь – это часть семейных ценностей, которые Ильнур и Лилия стараются передать следующему поколению. В соответствующей номинации Махмутовы подали заявку на участие в конкурсе «Образцовая семья». Рассказали о своём шежере. Заняли первое место. А началось всё с простого школьного домашнего задания.

Ильяс у нас спрашивает, что такое шежере. Ильнур начал рассказывать, что шежере состоит из семи поколений. Лилия Махмутова