В Уфе открылась фотовыставка «Профессии почетнее в мире нет»

В Уфе в рамках фотопроекта «Женский взгляд» открылась фотовыставка «Профессии почетнее в мире нет». Экспозиция расположилась в Национальном музее.

Автор работ – врач ультразвуковой диагностики детской больницы Стерлитамака Регина Иванова. Зрители в фотографиях могут разглядеть непростые будни врачей, медсестёр и фельдшеров. Идея запечатлеть труд своих коллег появилась у Регины несколько лет назад. Она фиксировала на камеру события, происходящие в родильном доме, операционной или, например, в реанимационном отделении.

Конечно же, мы видим фото людей в белых халатах, которые влюблены в свое дело, стоят на страже нашего здоровья. Выставка будет длиться месяц. Приглашаем всех желающих посмотреть на уникальные фотографии.

Альбина Ярмуллина, директор Национального музея Республики Башкортостан
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