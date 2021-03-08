В Уфе открылась фотовыставка «Профессии почетнее в мире нет»

Автор работ – врач ультразвуковой диагностики детской больницы Стерлитамака Регина Иванова. Зрители в фотографиях могут разглядеть непростые будни врачей, медсестёр и фельдшеров. Идея запечатлеть труд своих коллег появилась у Регины несколько лет назад. Она фиксировала на камеру события, происходящие в родильном доме, операционной или, например, в реанимационном отделении.