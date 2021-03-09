Школы Башкирии возвращаются в штатный режим работы

Вступили в силу изменения в указ Главы республики о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Отныне увеличивается продолжительность уроков до 45 минут, перемены перестают быть «плавающими», как было с начала учебного года. Образовательный процесс в школах возвращается в привычный режим в связи со стабилизацией эпидситуации.
Напомним, с 1 сентября все образовательные учреждения региона из-за пандемии по коронавирусу работали по особому режиму – с соблюдением целого ряда требований. В частности, расписание уроков и перемен устраивалось так, чтобы дети не пересекались в коридорах.