В Башкирии 11-летний ребёнок и его мама пострадали в ДТП

Вчера, 8 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Lada Kalina столкнулся с припаркованным на дороге снегоуборщиком. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 11 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. За рулем "Калины" находился 23-летний житель Уфимского района. Известно, что ДТП произошло в условиях метели.

В результате аварии 39-летняя пассажирка легковушки и ее 11-летний сын получили различные травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.