Соцобъекты Благовещенска получат помощь в рамках программы «Формула хороших дел»

Шесть денежных сертификатов получили социальные объекты Благовещенска. Городское предприятие уже шестой раз выделяет средства на значимые для населения проекты.

Сотрудничество администрации и компании осуществляется в рамках совместной программы «Формула хороших дел». В одной из школ города на эти средства появится виртуальный кабинет, в селе Ильино-Поляна – детская площадка. Также сертификаты получили проекты «Школа блогеров» и «Тропа здоровья». 

Фото №1 - Соцобъекты Благовещенска получат помощь в рамках программы «Формула хороших дел»

Чтобы получить возможность поддержки, нужно составить бизнес-план, смету и отправить заявку.

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