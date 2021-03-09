Соцобъекты Благовещенска получат помощь в рамках программы «Формула хороших дел»

Шесть денежных сертификатов получили социальные объекты Благовещенска. Городское предприятие уже шестой раз выделяет средства на значимые для населения проекты.

Сотрудничество администрации и компании осуществляется в рамках совместной программы «Формула хороших дел». В одной из школ города на эти средства появится виртуальный кабинет, в селе Ильино-Поляна – детская площадка. Также сертификаты получили проекты «Школа блогеров» и «Тропа здоровья».