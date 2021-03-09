В Башкирии еще 133 человека заразились коронавирусом за сутки

В Башкирии число выявленных фактов заражения коронавирусом приближается к 30 тысячам. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

По словам главы ведомства, по состоянию на 9 марта, в республике коронавирусом заразилось 29 790 человек. Это на 133 человека больше, чем было сутками ранее.

Министр отметил, что 81% заболевших побороли болезнь и были выписаны с выздоровлением.