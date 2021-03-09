В Нефтекамске прошел кулинарный поединок среди школьников

В Нефтекамске ученики сразились в кулинарном поединке. Воспитанникам гимназии №1 и их родителям устроили конкурс. Участникам дали несколько заданий, которые представляли собой рецепты школьных блюд.

Их составляли по всем канонам правильного питания. А блюда участники готовили из простых, полезных и доступных продуктов, которые входят в ежедневный рацион учащихся. Родители и их дети в первый, но, по заверениям организаторов, не в последний раз смогли наглядно, а главное на вкус оценить школьное питание. Также все конкурсанты выполняли домашнее задание – приготовление торта к 8 Марта.