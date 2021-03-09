Житель Башкирии зарезал незнакомца, приняв его за волка

В Бижбуляке завершилось расследование жуткого преступления. Местный житель обвиняется в убийстве незнакомца. Мужчине был вынесен обвинительный приговор.

Инцидент произошёл ещё 23 февраля 2020 года. Мужчина и его товарищи проводили время за распитием спиртных напитков в кафе. По его словам, он выпил около трёх литров пива, а потом с кем-то поспорил, из-за чего расстроенный покинул заведение.

Ходя по улице, мужчина совсем потерялся во времени и пространстве. В суде он рассказал, что в какой-то момент начал разговаривать с волками. А потом последовал провал в памяти, а следующее, что помнит мужчина, как он идёт по льду. Следующее воспоминание – отделение полиции.

Как выяснило следствие, мужчина сидел на обочине, когда к нему подошёл вахтовик, только приехавший с работы. Он поинтересовался у сельчанина о его самочувствии, но был встречен ножом. Пьяный мужчина выхватил орудие и несколько раз ударил им вахтовика в грудь.