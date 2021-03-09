Радий Хабиров предложил вернуть в школах учебные субботы

Базово, когда инфекция пройдет, мы все вернем. Я повторяю, это решение мы не изменим, суббота-воскресенье ребенок должен быть дома. Мы ни в коем случае не посягаем на это. Только вот этот учебный год так. Столько навалилось на детей – а им через 3 месяца надо сдавать ЕГЭ. Подумайте, может субботу принести в жертву знаниям.

Радий Хабиров