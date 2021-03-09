Радий Хабиров предложил вернуть в школах учебные субботы

Радий Хабиров на очередной оперативке предложил вернуть учебные субботы в школах. Такое предложение он высказал после доклада министра образования Айбулата Хажина. 

Фото №1 - Радий Хабиров предложил вернуть в школах учебные субботы

Школьникам Башкирии в скором времени предстоит сдавать единые госэкзамены. Однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией многие ребята не получили знания в том объеме, в котором они бы могли получить их раньше, в доковидную эпоху. 

Радий Хабиров предложил Минобразования вернуть в школах учебные субботы. Глава Башкирии предложил это сделать только на время четвертой четверти, чтобы школьники могли догнать материал. 

Базово, когда инфекция пройдет, мы все вернем. Я повторяю, это решение мы не изменим, суббота-воскресенье ребенок должен быть дома. Мы ни в коем случае не посягаем на это. Только вот этот учебный год так. Столько навалилось на детей – а им через 3 месяца надо сдавать ЕГЭ. Подумайте, может субботу принести в жертву знаниям.

Радий Хабиров
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