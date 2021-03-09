Радий Хабиров предложил вернуть в школах учебные субботы

Радий Хабиров на очередной оперативке предложил вернуть учебные субботы в школах. Такое предложение он высказал после доклада министра образования Айбулата Хажина.
Школьникам Башкирии в скором времени предстоит сдавать единые госэкзамены. Однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией многие ребята не получили знания в том объеме, в котором они бы могли получить их раньше, в доковидную эпоху.
Радий Хабиров предложил Минобразования вернуть в школах учебные субботы. Глава Башкирии предложил это сделать только на время четвертой четверти, чтобы школьники могли догнать материал.