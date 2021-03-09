В Аургазинском районе планируют привлечь 25 млн на поддержку местных инициатив

25 млн рублей. Столько средств в этом году планирует привлечь Аургазинский район на реализацию программы поддержки местных инициатив. Это 21 проект в каждом сельсовете.

В частности, в селе Бишкаин сельчане решили, что необходимо приобрести навесное оборудование для трактора. В прошлом году за счет программы там купили саму сельхозмашину. Теперь сельчане хотят сделать полный апгрейд, чтобы трактор мог выполнять разные виды работ по благоустройству. Для этого нужно 1 млн 350 тысяч рублей.