В Уфе фанаты креативным образом поздравили участника айдол-группы

В Уфе поклонники популярной айдол-группы из Южной Кореи BTS организовали необычное мероприятие.

Участник группы Мин Юнги (более известный как Suga) 9 марта отмечает 28-ой день рождения. Фанаты BTS по всей России решили организовать в честь знаменательного дня флешмоб – поклонники арендовали большие экраны в городах, чтобы показать небольшое видео с поздравлением артиста.

Не остались в стороне и уфимские фанаты. Видеоролик с поздравлением транслировался на рекламном экране в районе Южного автовокзала. Поклонники артиста с трепетом и любовью отнеслись к мероприятию, не испугались снегопада и непогоды и получили много положительных эмоций.

К слову, в Москве поздравление Мин Юнги транслировалось на Останкинской телебашне. Такое пристальное внимание поклонников к группе BTS неудивительно – сейчас артисты являются самым популярным бойс-бэндом в мире, покоряют чарты, набирают по несколько сотен миллионов просмотров на площадке YouTube, а также номинируются на престижные премии.

Справка:

BTS (кор. 방탄소년단 Пантхан сонёндан) — южнокорейский бойс-бенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников. В 2020 группа была признана «Артистом года» по версии журнала TIME.

Фото: bighit_ent