В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов

В Уфе начался прием документов на участие в конкурсе президентских грантов. В этом году начинающим предпринимателям предоставляют денежную поддержку в размере до 500 тысяч рублей. Для этого проекты должны признать социально ориентированными. Как подать заявку и принять участие в конкурсе?
Со своими воспитанниками мисс Дарья, так ее называют ребята, разговаривает только по-английски. Дети даже не догадываются, что их преподавательница на самом деле в совершенстве владеет и русским.
В полилингвальном частном детском саду воспитанники не только учат английский язык, но и занимаются вокалом, йогой, живописью, шахматами и подготовкой к школе. Здесь особая методика преподавания. Новая в системе образования программа готовит и другое поколение детей, уверены специалисты. Чтобы получить поддержку своей идеи и повысить инициативность педагогов, директор детсада Гульназ Муратова подала заявку на участие в конкурсе на получение грантов от регионального Фонда содействия гражданскому обществу.
Грант поможет педагогическим и социально ориентированным организациям полностью реализовать потенциал. В прошлом году денежную поддержку получили 169 предприятий.
У всех желающих еще есть время на подготовку и подачу документов. Информация о правилах участия находится на официальном сайте «Гранты РБ». Заявки на конкурс принимаются до 1 мая.