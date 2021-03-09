В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов

В Уфе начался прием документов на участие в конкурсе президентских грантов. В этом году начинающим предпринимателям предоставляют денежную поддержку в размере до 500 тысяч рублей. Для этого проекты должны признать социально ориентированными. Как подать заявку и принять участие в конкурсе?

Со своими воспитанниками мисс Дарья, так ее называют ребята, разговаривает только по-английски. Дети даже не догадываются, что их преподавательница на самом деле в совершенстве владеет и русским.

Когда меня принимали на работу, мы обговаривали такое правило, что если мне нужно что-то даже сказать нянечке, то я это делаю шепотом на русском. И когда приходят новые дети, они им говорят, зачем ты говоришь с ней на русском, она не понимает, она же англичанка. Дарья Денисова, преподаватель английского языка

В полилингвальном частном детском саду воспитанники не только учат английский язык, но и занимаются вокалом, йогой, живописью, шахматами и подготовкой к школе. Здесь особая методика преподавания. Новая в системе образования программа готовит и другое поколение детей, уверены специалисты. Чтобы получить поддержку своей идеи и повысить инициативность педагогов, директор детсада Гульназ Муратова подала заявку на участие в конкурсе на получение грантов от регионального Фонда содействия гражданскому обществу.

В нашем детском саду, как дома. Наша главная задача – выявить у ребенка личность. Найти в нем то, что делало бы его индивидуальным. Гульназ Муратова, директор англо-французского частного детского сада

Грант поможет педагогическим и социально ориентированным организациям полностью реализовать потенциал. В прошлом году денежную поддержку получили 169 предприятий.