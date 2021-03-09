В Уфе обсудили проблемы пациентов с редкими заболеваниями

Цель – привлечь внимание общества к проблемам людей с редкими заболеваниями, повысить осведомлённость об этих болезнях и их влиянии на жизнь людей. Лечение таких пациентов обходится очень дорого и исчисляется порой десятками миллионов рублей. Несмотря на то, что все они имеют разные причины возникновения, проблемы у таких пациентов, как правило, очень схожи.