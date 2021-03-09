В Уфе обсудили проблемы пациентов с редкими заболеваниями

6,5 тысячи человек в Башкирии страдают орфанными заболеваниями, 600 из них – дети. В Уфе провели конференцию, посвященную Международному дню редких заболеваний.

Цель – привлечь внимание общества к проблемам людей с редкими заболеваниями, повысить осведомлённость об этих болезнях и их влиянии на жизнь людей. Лечение таких пациентов обходится очень дорого и исчисляется порой десятками миллионов рублей. Несмотря на то, что все они имеют разные причины возникновения, проблемы у таких пациентов, как правило, очень схожи.

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Сегодня члены общественной организации «Дорога к жизни» провели информационные акции в торговых комплексах столицы и бесплатно раздавали посетителям буклеты о людях с редкими заболеваниями и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Елена Сафиуллина, доцент кафедры БГМУ, врач невролог, генетик
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