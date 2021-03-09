Житель Уфы избил и поджёг инвалида и его бабушку

27-летнего жителя Уфы осудили за зверское преступление. Он попытался убить друга с инвалидностью и его бабушку. Подробности происшествия сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Инцидент произошёл ещё в январе 2020 года. Обвиняемый выпросил у своего 29-летнего знакомого с инвалидностью 1 группы карту под предлогом того, что начислит на счёт деньги. Вместо этого он списал с карты более 190 тысяч рублей.

Испугавшись, что 29-летний парень обратится в полицию, обвиняемый решил его убить. 18 февраля он пробрался в дом инвалида и его 81-летней бабушки в Белорецке. Сначала парень отключил электричество, а когда жильцы вышли на веранду посмотреть, что же произошло, побил обоих деревянной палкой. После этого обвиняемый облил инвалида и кухню бензином, поджёг и убежал, при этом похитив документы и телефон.

К счастью, парню и его бабушке удалось покинуть горящий дом. Им была оказана своевременная медицинская помощь. Однако дом семьи был полностью уничтожен, так же им самим был причинен ущерб на общую сумму около 390 тысяч рублей.

Парень вскоре был задержан на территории города Стерлитамак. Молодой человек признал свою вину частично. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 550 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.