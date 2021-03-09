В Башкирии 46 тысяч человек прошли оба этапа вакцинации от коронавируса

В Башкирии оба этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 46 тысяч жителей Башкирии. Первым компонентом привиты 100 тысяч человек. Всего регион получил 122 592 дозы вакцины для профилактики COVID-19.
В регионе действуют 11 пунктов вакцинации, включая мобильные. Только в минувшие праздники, с 6 по 8 марта, прививки получили 6422 человека.
На этой неделе в Башкирию должна поступить новая партия вакцины от коронавируса. Как отметил Глава республики Радий Хабиров, необходимо увеличить долю вакцинируемых среди населения 65+.