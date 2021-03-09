В Башкирии на реке Уфе закрыли ледовую переправу

В Караидельском районе Башкирии закрыли ледовую переправу. Из-за образования снежной колеи и уменьшения толщины льда на реке Уфе выставили запрещающие аншлаги.
Гражданам напомнили о мерах предосторожности. Нельзя ни в коем случае выезжать на лед на машине. Передвижение на автомобилях возможно только в местах, где ледовые переправы еще функционируют.
Сейчас на территории региона продолжают действовать еще три объекта: переправа через Белую в деревне Староянзигитово Краснокамского района, в Бирске на реке Белой и в селе Николо-Березовке Краснокамского района на реке Кама.