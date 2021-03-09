В Башкирии отметили марийский праздник Уярня

Проводили зиму в марийских традициях. В Мишкинском районе отметили национальный праздник Уярня. Это похоже на Масленицу – с блинами, чучелом и плясками. Но есть у этого праздника и свои особенности.

Праздничный стол с угощениями – обязательный атрибут праздника. А блины на нем, как символ главного языческого бога Солнца у марийцев. Но есть еще одно блюдо, без которого не обходится национальный праздник Уярня.

Это называется тубуртуш. По-башкирски – угыз. Делается из молозива первого, когда корова отелится, молоко сдаивается молозиво, смешивается с молоком яйцами и ставится в печи.

Людмила Матюшина, представитель Марийского этно-культурного центра /Нуримановский район/

В конце февраля – начале марта во всех подворьях появляются телята. Тубуртуш на столе – как символ приближающейся весны. Уярня как и Масленница – проводы зимы и начало подготовки к посевной.

Девятилетний Иван Петряев в Мишкино приехал вместе с фольклорным коллективом «Амче вел» из Калтасинкого района. Мальчик не только мастерски играет на гармони национальные мотивы, но и неплохо разбирается в марийских традициях.

Фото №1 - В Башкирии отметили марийский праздник Уярня

Одной из основных целей нашей организации как раз является сохранение традиций, обычаев, культуры марийского народа. Вот сегодняшний праздник это как раз один из таких элементов, попыток такого сохранения и возврата нашей культуры к древним обычаям.

Виталий Ялаев, председатель марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Республики Башкортостан

В Башкортостане проживает более 100 тысяч марийцев. Мишкинский район стал настоящей родиной для этого народа. Именно здесь по традиции проводятся национальный праздник Уярня. В этот раз в Мишкино приехали 18 творческих коллективов из 12 районов республики.

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Марийское население составляет 72 процента из числа общего населения. У нас очень ярко представлена культура марийского народа, ее дух, ее религия, ее танцы, песни. Все это у нас ярко представлено, поэтому мы всегда с радостью встречаем вот такие наши национальные праздники.

Павел Трапезников, глава администрации Мишкинского района

В такт барабанной дроби пускаются в пляс сотни марийцев, что называется, от мала до велика. Дороги разъезжает сказочная печка, унося на себе юных помощников. Такие проводы зимы, с танцами, играми, катанием на санях в Мишкино проводят ежегодно.

Уярня – это дни, когда нужно примириться тем, кто в ссоре. А после собрать гостей за большим праздничным столом. Враги должны стать друзьями, а плохие мысли унестись вместе с пеплом масленичного чучела.

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