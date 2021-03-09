В Башкирии отметили марийский праздник Уярня

Проводили зиму в марийских традициях. В Мишкинском районе отметили национальный праздник Уярня. Это похоже на Масленицу – с блинами, чучелом и плясками. Но есть у этого праздника и свои особенности.

Праздничный стол с угощениями – обязательный атрибут праздника. А блины на нем, как символ главного языческого бога Солнца у марийцев. Но есть еще одно блюдо, без которого не обходится национальный праздник Уярня.

Это называется тубуртуш. По-башкирски – угыз. Делается из молозива первого, когда корова отелится, молоко сдаивается молозиво, смешивается с молоком яйцами и ставится в печи. Людмила Матюшина, представитель Марийского этно-культурного центра /Нуримановский район/

В конце февраля – начале марта во всех подворьях появляются телята. Тубуртуш на столе – как символ приближающейся весны. Уярня как и Масленница – проводы зимы и начало подготовки к посевной.

Девятилетний Иван Петряев в Мишкино приехал вместе с фольклорным коллективом «Амче вел» из Калтасинкого района. Мальчик не только мастерски играет на гармони национальные мотивы, но и неплохо разбирается в марийских традициях.

Одной из основных целей нашей организации как раз является сохранение традиций, обычаев, культуры марийского народа. Вот сегодняшний праздник это как раз один из таких элементов, попыток такого сохранения и возврата нашей культуры к древним обычаям. Виталий Ялаев, председатель марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Республики Башкортостан

В Башкортостане проживает более 100 тысяч марийцев. Мишкинский район стал настоящей родиной для этого народа. Именно здесь по традиции проводятся национальный праздник Уярня. В этот раз в Мишкино приехали 18 творческих коллективов из 12 районов республики.

Марийское население составляет 72 процента из числа общего населения. У нас очень ярко представлена культура марийского народа, ее дух, ее религия, ее танцы, песни. Все это у нас ярко представлено, поэтому мы всегда с радостью встречаем вот такие наши национальные праздники. Павел Трапезников, глава администрации Мишкинского района

В такт барабанной дроби пускаются в пляс сотни марийцев, что называется, от мала до велика. Дороги разъезжает сказочная печка, унося на себе юных помощников. Такие проводы зимы, с танцами, играми, катанием на санях в Мишкино проводят ежегодно.