В Башкирии отметили марийский праздник Уярня

Проводили зиму в марийских традициях. В Мишкинском районе отметили национальный праздник Уярня. Это похоже на Масленицу – с блинами, чучелом и плясками. Но есть у этого праздника и свои особенности.
Праздничный стол с угощениями – обязательный атрибут праздника. А блины на нем, как символ главного языческого бога Солнца у марийцев. Но есть еще одно блюдо, без которого не обходится национальный праздник Уярня.
В конце февраля – начале марта во всех подворьях появляются телята. Тубуртуш на столе – как символ приближающейся весны. Уярня как и Масленница – проводы зимы и начало подготовки к посевной.
Девятилетний Иван Петряев в Мишкино приехал вместе с фольклорным коллективом «Амче вел» из Калтасинкого района. Мальчик не только мастерски играет на гармони национальные мотивы, но и неплохо разбирается в марийских традициях.
В Башкортостане проживает более 100 тысяч марийцев. Мишкинский район стал настоящей родиной для этого народа. Именно здесь по традиции проводятся национальный праздник Уярня. В этот раз в Мишкино приехали 18 творческих коллективов из 12 районов республики.
В такт барабанной дроби пускаются в пляс сотни марийцев, что называется, от мала до велика. Дороги разъезжает сказочная печка, унося на себе юных помощников. Такие проводы зимы, с танцами, играми, катанием на санях в Мишкино проводят ежегодно.
Уярня – это дни, когда нужно примириться тем, кто в ссоре. А после собрать гостей за большим праздничным столом. Враги должны стать друзьями, а плохие мысли унестись вместе с пеплом масленичного чучела.