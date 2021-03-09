В Уфе 12-летняя девочка угодила под колеса кроссовера

При проведении обследования улично-дорожной сети было установлено, что нарушены требования зимнего содержания дороги – на пешеходном переходе сформирован снежный вал. Сотрудниками ГИБДД был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Балансодержателю выдано предписание на его устранение.

ГИБДД Уфы