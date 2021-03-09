В Уфе 12-летняя девочка угодила под колеса кроссовера

Накануне в поселке Мокроусово водитель автомобиля Hyundai Creta сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Подробности рассказали в ГИБДД Уфы.
ДТП произошло напротив жилого дома №2/10 по улице Мокроусовской. За рулем кроссовера находился 38-летний житель Кармаскалинского района.
В результате ДТП школьница получила травмы ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили.
В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Уфы.