В Уфе 12-летняя девочка угодила под колеса кроссовера

Накануне в поселке Мокроусово водитель автомобиля Hyundai Creta сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Подробности рассказали в ГИБДД Уфы.

Фото №1 - В Уфе 12-летняя девочка угодила под колеса кроссовера

ДТП произошло напротив жилого дома №2/10 по улице Мокроусовской. За рулем кроссовера находился 38-летний житель Кармаскалинского района.

В результате ДТП школьница получила травмы ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

При проведении обследования улично-дорожной сети было установлено, что нарушены требования зимнего содержания дороги – на пешеходном переходе сформирован снежный вал. Сотрудниками ГИБДД был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Балансодержателю выдано предписание на его устранение.

ГИБДД Уфы

В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Уфы.

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