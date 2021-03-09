Раздавило грузовиками: очевидцы страшного ДТП под Уфой рассказали подробности

Страшная авария под Уфой унесла жизни двух человек. Они находились внутри легкового автомобиля, который был буквально раздавлен между грузовиками. Выжить шансов не было.
Эти жуткие кадры с видеорегистратора КАМАЗа. На скорости он врезается в попутный «Мицубиси Лансер» и за секунду вминает легковушку в прицеп грузового «Вольво». От японской иномарки осталась только груда искореженного металла.
Легковушку смяло так, что вначале было непонятно, были ли в ее салоне еще люди. От места первого удара до столкновения с фурой КАМАЗ протащил «Мицубиси» на несколько десятков метров. Отечественный грузовик с прицепом вез зерно, которое рассыпалось по проезжей части. И возможно, его масса сыграла роковую роль.
К моменту нашего приезда водитель КАМАЗа давал показания правоохранительным органам. Пообщаться с ним не удалось. К слову, одной из возможных причин могло стать другое ДТП. Немногим ранее здесь столкнулись попутные «Нива», грузовик «Даф» и еще один КАМАЗ. Там обошлось без жертв. Но на трассе М5 образовалась пробка. Машины притормаживали.
Сейчас водитель КАМАЗа, снесшего легковушку, находится в отделе полиции. Чтобы извлечь тела погибших, сотрудникам МЧС пришлось разрезать машину. За рулем оказался житель села Авдон, рядом на пассажирском – женщина, личность которой устанавливается. Предварительно известно, что водители-участники аварии были трезвые. Результаты проверки будут переданы в следственные органы. А виновнику ДТП может грозить уголовное наказание.