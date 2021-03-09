Раздавило грузовиками: очевидцы страшного ДТП под Уфой рассказали подробности

Страшная авария под Уфой унесла жизни двух человек. Они находились внутри легкового автомобиля, который был буквально раздавлен между грузовиками. Выжить шансов не было.

Эти жуткие кадры с видеорегистратора КАМАЗа. На скорости он врезается в попутный «Мицубиси Лансер» и за секунду вминает легковушку в прицеп грузового «Вольво». От японской иномарки осталась только груда искореженного металла.

Сегодня в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с погибшими. Авария произошла на 1456 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По имеющимся данным, столкнулись два попутных грузовика и «Мицубиси Лансер». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Легковушку смяло так, что вначале было непонятно, были ли в ее салоне еще люди. От места первого удара до столкновения с фурой КАМАЗ протащил «Мицубиси» на несколько десятков метров. Отечественный грузовик с прицепом вез зерно, которое рассыпалось по проезжей части. И возможно, его масса сыграла роковую роль.

КАМАЗ перегружен однозначно. Вот он факт, налицо. Очевидец трагедии

К моменту нашего приезда водитель КАМАЗа давал показания правоохранительным органам. Пообщаться с ним не удалось. К слову, одной из возможных причин могло стать другое ДТП. Немногим ранее здесь столкнулись попутные «Нива», грузовик «Даф» и еще один КАМАЗ. Там обошлось без жертв. Но на трассе М5 образовалась пробка. Машины притормаживали.

Хотел объехать, передо мной тоже машины. Я налево уходил. Вроде бы, и ничего, но как тут оказалась эта легковая, КАМАЗ ее прижал. Иван, водитель грузовика Volvo