В Уфе возбудили уголовное дело после строительства детсада «Умка»

Заключения Госкомитета по жилищному и строительному надзору о соответствии детсада проектной документации не было. Несмотря на это, должностные лица «Управления капитального строительства РБ» оплатили фактически невыполненные работы на сумму свыше 200 миллионов рублей и приняли объект. Сейчас детсад не эксплуатируется. Уголовное дело возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».