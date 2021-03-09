В Уфе возбудили уголовное дело после строительства детсада «Умка»

Дошкольное учреждение в Демском районе сдали в эксплуатацию в 2019 году. По данным прокуратуры, подрядчиком не были исполнены условия договора.

Заключения Госкомитета по жилищному и строительному надзору о соответствии детсада проектной документации не было. Несмотря на это, должностные лица «Управления капитального строительства РБ» оплатили фактически невыполненные работы на сумму свыше 200 миллионов рублей и приняли объект. Сейчас детсад не эксплуатируется. Уголовное дело возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Фото №1 - В Уфе возбудили уголовное дело после строительства детсада «Умка»

Фактически же указанные работы выполнялись по договору генерального подряда ООО «Строительной компании «Промэнерго». Несмотря на то, что работы небыли выполнены, заказчик заплатил подрядчику.

Иван Полежаев, старший помощник прокурора г. Уфы
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии