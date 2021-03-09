Страшный пожар на Ферина в Уфе: подробности трагедии

Жители многоэтажного общежития по улице Ферина в Уфе, где произошел пожар, требуют наказать виновных по всей строгости закона. В минувшее воскресенье горела одна из комнат. Ее жильцы – предполагаемые виновники – спаслись, а вот 3 человека с других этажей погибли. Мы пообщались с очевидцами, которые едва не сгорели заживо.
Пока шел пожар, Айрат Бадретдинов вместе с женой были единственными, кто не покинул свое жилище. Уйти самостоятельно супруга мужчины не смогла бы физически из-за проблем с ногами. Чтобы пламя не проникло внутрь, он тушил огонь на пороге. Их комната располагалась буквально через одну от основного очага.
А вот квартира Надежды Крыловой – прямо по соседству. От огня воздух накалился настолько, что даже стена треснула. Женщину спасло то, что в момент пожара она была на ночной смене.
Дымом заволокло сразу несколько верхних этажей. Ришат Сулейманов живет на шестом. По словам мужчины, он спасся благодаря кошкам, которые ночью начали непривычно шуметь. Проснувшись, он кинулся на помощь пожарным, однако спасти своих питомцев не смог.
В трагедии погибли 3 человека, в том числе мать с ребенком. Они жили на два этажа выше очага. Однако в попытке выбраться на улицу задохнулись, идя по коридору. А вот предполагаемые виновники пожара – по словам очевидцев, любители спиртного – спаслись.
Во время пожара из дома эвакуировали 150 человек. Сейчас в доме активно устраняют последствия. Одна семья на время заселена в чрезвычайный фонд. Ну а специалисты устанавливают точные причины произошедшего. Жильцы неблагополучной квартиры находятся под арестом.