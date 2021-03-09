Страшный пожар на Ферина в Уфе: подробности трагедии

Жители многоэтажного общежития по улице Ферина в Уфе, где произошел пожар, требуют наказать виновных по всей строгости закона. В минувшее воскресенье горела одна из комнат. Ее жильцы – предполагаемые виновники – спаслись, а вот 3 человека с других этажей погибли. Мы пообщались с очевидцами, которые едва не сгорели заживо.

Пока шел пожар, Айрат Бадретдинов вместе с женой были единственными, кто не покинул свое жилище. Уйти самостоятельно супруга мужчины не смогла бы физически из-за проблем с ногами. Чтобы пламя не проникло внутрь, он тушил огонь на пороге. Их комната располагалась буквально через одну от основного очага.

Нас попытались пожарные снять, спасибо им большое, зашли, кричали, живые ли. Айрат Бадретдинов, житель дома №1/2 по ул. Ферина

А вот квартира Надежды Крыловой – прямо по соседству. От огня воздух накалился настолько, что даже стена треснула. Женщину спасло то, что в момент пожара она была на ночной смене.

У них же деревянная дверь, и бухнуло прямо на те две. А я как бы сбоку. Как у меня не лопнули стекла, я не поняла. Я зашла, у меня уши в трубочку – тут такая температура была. Как у меня ничего не воспламенилось, я не поняла. Надежда Крылова, жительница дома №1/2 по ул. Ферина

Дымом заволокло сразу несколько верхних этажей. Ришат Сулейманов живет на шестом. По словам мужчины, он спасся благодаря кошкам, которые ночью начали непривычно шуметь. Проснувшись, он кинулся на помощь пожарным, однако спасти своих питомцев не смог.

Не мог поймать, они бегали, боялись. Одну схватил, вынес, думал, сейчас вернусь. Там уже настолько ужасно: невозможно дышать, нос, глаза режет. Вот здесь кошка лежала, след остался. Ришат Сулейманов, житель дома №1/2 по ул. Ферина

В трагедии погибли 3 человека, в том числе мать с ребенком. Они жили на два этажа выше очага. Однако в попытке выбраться на улицу задохнулись, идя по коридору. А вот предполагаемые виновники пожара – по словам очевидцев, любители спиртного – спаслись.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти троих человек во время пожара. Как установлено следствием, 7 марта 2021 года около 2:00 часов произошёл пожар в квартире на 4 этаже 9-этажного дома по улице Ферина г. Уфы. В результате пожара погибли трое человек, в том числе 12-летний ребенок. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного комитета. Евгений Каневский, старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан