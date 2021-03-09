Мэрия Уфы отозвала разрешение на строительство скандальной многоэтажки

Уфимской администрацией отозвано разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Армавирской. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Поводом стало нарушение застройщиком первоначального проекта. Вместо шестиэтажных домов компания начала строить 27-этажную высотку. Также при выдаче разрешений не учли обеспеченность машиноместами, а физкультурные и детские площадки были размещены за пределами границ участка, уточнили в пресс-службе столичной администрации.
Многоэтажка на улице Армавирской возводилась как дом комфорт-класса. Однако жители соседних домов выступили категорически против. 1 марта Радий Хабиров привел проект как пример грубого нарушения градостроительных норм со стороны девелоперов и поручил остановить строительство объекта любыми законными методами.