Мэрия Уфы отозвала разрешение на строительство скандальной многоэтажки

Поводом стало нарушение застройщиком первоначального проекта. Вместо шестиэтажных домов компания начала строить 27-этажную высотку. Также при выдаче разрешений не учли обеспеченность машиноместами, а физкультурные и детские площадки были размещены за пределами границ участка, уточнили в пресс-службе столичной администрации.