В Кумертау благоустроили дворы 9 многоквартирных домов

Обновили под присмотром жителей. В Кумертау в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» благоустроили две придомовые территории, включающие в себя 9 многоквартирных домов.
Вместо старых качелей и каруселей для детей установили современные малые архитектурные формы, площадки оборудовали безопасным мягким покрытием. Кроме этого, у подъездов появились новые скамейки, урны, периметр дворов находится под круглосуточным видеонаблюдением
Освещенная светильниками детская площадка не пустует до позднего вечера. Играть туда приходят и ребята из соседних дворов.