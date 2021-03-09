В Кумертау благоустроили дворы 9 многоквартирных домов

Обновили под присмотром жителей. В Кумертау в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» благоустроили две придомовые территории, включающие в себя 9 многоквартирных домов.

Вместо старых качелей и каруселей для детей установили современные малые архитектурные формы, площадки оборудовали безопасным мягким покрытием. Кроме этого, у подъездов появились новые скамейки, урны, периметр дворов находится под круглосуточным видеонаблюдением