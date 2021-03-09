В Уфе 4-летнему малышу с ДЦП срочно нужна помощь

4-летний Артур Сагитов нуждается в помощи неравнодушных. У ребенка детский церебральный паралич. Он не ходит и не разговаривает, однако есть шансы поставить его на ноги. Реабилитация нужна 5 раз в год. Но семья Сагитовых не может позволить себе оплатить необходимое количество тренировок для оздоровления сына.

Артуру нравится только этот мультфильм. Он яркий и музыкальный. Свой восторг он выражает ножками и звуками. Смотреть и пританцовывать ребенок может только лежа на кровати. Мальчик в 4 года не ходит и не разговаривает. Беременность протекала гладко, анализы были хорошие, говорит Алия Сагитова. Но через пару дней после родов у Артура начались судороги – тело затвердевало и он переставал дышать. Такие приступы случались до 50 раз в сутки.

Читали Коран, два препарата принимали. Когда ему исполнилось три месяца, приступы прекратились. Ребенок успокоился и перестал развиваться. Алия Сагитова

Диагнозы были неутешительные, Артуру поставили диагноз ДЦП и сообщили Сагитовым, что сын не сможет ходить. Сейчас мама мальчика говорит, упустили время. Заниматься нужно было сразу. После реабилитации в городе Челябинске родители увидели результаты. Артур научился переворачиваться и держать голову. Но тренироваться нужно дальше. У мальчика искривляются ноги, а это приведет к операции.

Сейчас он весит 18 килограмм. Мне будет тяжело на реабилитацию водить, и ему тяжело будет тело поднимать. Мышечную массу он не наращивает. Эти упражнения надо делать сейчас, чтоб он, пока маленький, начал двигаться. Алия Сагитова

В семье Сагитовых работает только Айгиз. Алия сидит дома – сыну нужен круглосуточный уход. К тому же приходится платить ипотеку. Квартиру покупали в Уфе, чтобы не ездить к врачам из района, если вдруг мальчику будет нужна срочная помощь. Тренировки дома должного результата не принесут. По рекомендации врачей, проходить реабилитацию Артур должен 5 раз в год. Одна поездка обходится в 150 тысяч рублей.

Раньше мы даже 100 рублей ни у кого не просили. Мы сами тянули. Нам квартира нужна, чтобы именно тут лечить ребенка. Мы нацелены были поставить на ноги Артура. На данный момент нам очень нужна финансовая помощь. Алия Сагитова

Желающие помочь семье Сагитовых могут перечислить любую сумму по реквизитам. Они хотят набрать 600 тысяч рублей и пройти за этот год необходимое количество занятий. У ребенка есть шанс встать на свои ноги, и он зависит всецело от того, смогут ли родители собрать нужную сумму.

Реквизиты для помощи:

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