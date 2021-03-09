В Уфе 4-летнему малышу с ДЦП срочно нужна помощь

4-летний Артур Сагитов нуждается в помощи неравнодушных. У ребенка детский церебральный паралич. Он не ходит и не разговаривает, однако есть шансы поставить его на ноги. Реабилитация нужна 5 раз в год. Но семья Сагитовых не может позволить себе оплатить необходимое количество тренировок для оздоровления сына.
Артуру нравится только этот мультфильм. Он яркий и музыкальный. Свой восторг он выражает ножками и звуками. Смотреть и пританцовывать ребенок может только лежа на кровати. Мальчик в 4 года не ходит и не разговаривает. Беременность протекала гладко, анализы были хорошие, говорит Алия Сагитова. Но через пару дней после родов у Артура начались судороги – тело затвердевало и он переставал дышать. Такие приступы случались до 50 раз в сутки.
Диагнозы были неутешительные, Артуру поставили диагноз ДЦП и сообщили Сагитовым, что сын не сможет ходить. Сейчас мама мальчика говорит, упустили время. Заниматься нужно было сразу. После реабилитации в городе Челябинске родители увидели результаты. Артур научился переворачиваться и держать голову. Но тренироваться нужно дальше. У мальчика искривляются ноги, а это приведет к операции.
В семье Сагитовых работает только Айгиз. Алия сидит дома – сыну нужен круглосуточный уход. К тому же приходится платить ипотеку. Квартиру покупали в Уфе, чтобы не ездить к врачам из района, если вдруг мальчику будет нужна срочная помощь. Тренировки дома должного результата не принесут. По рекомендации врачей, проходить реабилитацию Артур должен 5 раз в год. Одна поездка обходится в 150 тысяч рублей.
Желающие помочь семье Сагитовых могут перечислить любую сумму по реквизитам. Они хотят набрать 600 тысяч рублей и пройти за этот год необходимое количество занятий. У ребенка есть шанс встать на свои ноги, и он зависит всецело от того, смогут ли родители собрать нужную сумму.
Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка привязана к номеру: 8 (917) 480-66-97
Сагитова Алия Хазмуратовна