В Уфе появится музыкальная лестница в виде фортепиано

Инициатива создать арт-пространство, как в европейских городах, возникла у местных активистов. Единственный подобный объект в России находится в Ставрополе. Запустить некоммерческий проект планируется уже в апреле. Сейчас идет сбор средств на его реализацию.
Простая композиция по дороге на работу. Наступаешь на ступеньку – появляется мелодия. Вот и весь механизм работы музыкальной лестницы. Пока такие арт-объекты есть только в Европе. Если в Уфе проект удастся реализовать, то музыкальная лестница будет второй в России. Первая находится в Ставрополе. Авторов идеи – 8 человек, и у каждого своя задача. Например, Светлана решает организационные вопросы, а Диана отвечает за работу со спонсорами.
Проект некоммерческий, и появится такая необычная лестница только с помощью инвесторов и самих уфимцев. Реализовать его стоит от 300 тысяч рублей. Чем больше ступенек, тем выше сумма. Музыкальный объект будет расположен в Центре современного искусства «Облака». По словам активистов, проект будет не только популяризировать здоровый образ жизни, но и приобщать жителей и гостей Уфы к современному творчеству. Однако приобрести оборудование только на собранные средства у общественников не получится. Сейчас активисты ищут спонсора.
Возможно, музыкальная лестница будет воспроизводить музыку известного композитора Урала Идельбаева. Варианты функционирования арт-объекта ещё обсуждаются. Помочь реализовать идею можно, отправив любую сумму на номер: 8 (917) 777-00-34 (Светлана Анатольевна Власова). Он привязан к банковской карте. Запустить проект планируется уже в апреле. Следить за развитием создания объекта можно в инстаграм-аккаунте.