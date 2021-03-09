В Уфе появится музыкальная лестница в виде фортепиано

Инициатива создать арт-пространство, как в европейских городах, возникла у местных активистов. Единственный подобный объект в России находится в Ставрополе. Запустить некоммерческий проект планируется уже в апреле. Сейчас идет сбор средств на его реализацию.

Простая композиция по дороге на работу. Наступаешь на ступеньку – появляется мелодия. Вот и весь механизм работы музыкальной лестницы. Пока такие арт-объекты есть только в Европе. Если в Уфе проект удастся реализовать, то музыкальная лестница будет второй в России. Первая находится в Ставрополе. Авторов идеи – 8 человек, и у каждого своя задача. Например, Светлана решает организационные вопросы, а Диана отвечает за работу со спонсорами.

Хотелось бы видеть больше таких социальных объектов, проектов, потому что это заряжает, создается такая атмосфера, где собирается молодежь, жители нашего города, общаются. Диана Халитова, автор идеи

Проект некоммерческий, и появится такая необычная лестница только с помощью инвесторов и самих уфимцев. Реализовать его стоит от 300 тысяч рублей. Чем больше ступенек, тем выше сумма. Музыкальный объект будет расположен в Центре современного искусства «Облака». По словам активистов, проект будет не только популяризировать здоровый образ жизни, но и приобщать жителей и гостей Уфы к современному творчеству. Однако приобрести оборудование только на собранные средства у общественников не получится. Сейчас активисты ищут спонсора.

В настоящий момент мы собираем своими силами, но мы очень надеемся, что сможем найти спонсора, какую-то организацию, которая внесет вклад в нашу вот эту лестницу музыкальную. Светлана Власова, автор идеи