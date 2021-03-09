В Уфе проходит чемпионат России по плаванию среди слепых

В турнире принимают участие 74 спортсмена из 21 региона страны. Соревнования входят в число отборочных к Паралимпийским играм в Токио.

В 2021-м у участников чемпионата России по плаванию среди слепых все мысли о предстоящей Паралимпиаде. Не пугает информация об отмене или переносе. Российские спортсмены, в особенности опытные паралимпийцы, за последние годы закалились. Поэтому сейчас готовы ко всем раскладам.

Ни для кого не секрет, что на прошлой Паралимпиаде нас отстранили, мы уже прошли все возможные трудности, и нас не удивишь. Роман Макаров, заслуженный мастер спорта России /Москва/

Чемпионат России – один из первых турниров в нынешнем году по плаванию среди слепых. Это стартовый этап отбора на паралимпиаду. Поэтому в Уфе собрались все сильнейшие спортсмены из 21 региона от Камчатки до Калининграда. Соревнования будут проходить четыре дня.

Очень понравился бассейн, удобный, новый современный. Есть все удобства для проведения турниров на международном уровне. Дарья Пикалова, заслуженный мастер спорта России /Москва/

В первый день турнира отличились башкирские спортсмены. Наши пловцы завоевали 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую. Три из них на счету Анны Крившиной. Башкирская пловчиха сейчас планомерно готовится к Паралимпиаде. У нее, а также Дарьи Пикаловой и Дарьи Лукьяненко есть именная олимпийская лицензия.

Результатами кое-где довольна, где-то не очень. Но в целом все идет по плану. Анна Крившина, заслуженный мастер спорта России /Уфа/

В рамках подготовки к Паралимпийским играм члены национальной сборной будут готовиться на двух объектах: в Раменском и Уфе.

На сегодняшний день большими возможностями мы не обладаем и финансовыми, потому что они были сокращены в этом году странным образом для паралимпийцев. Результаты спортсменов находятся согласно плану, не пик формы, но все нормально. Игорь Тверяков, старший тренер сборной России по плаванию (спорт слепых)