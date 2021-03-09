В Уфе проходит чемпионат России по плаванию среди слепых

В турнире принимают участие 74 спортсмена из 21 региона страны. Соревнования входят в число отборочных к Паралимпийским играм в Токио.
В 2021-м у участников чемпионата России по плаванию среди слепых все мысли о предстоящей Паралимпиаде. Не пугает информация об отмене или переносе. Российские спортсмены, в особенности опытные паралимпийцы, за последние годы закалились. Поэтому сейчас готовы ко всем раскладам.
Чемпионат России – один из первых турниров в нынешнем году по плаванию среди слепых. Это стартовый этап отбора на паралимпиаду. Поэтому в Уфе собрались все сильнейшие спортсмены из 21 региона от Камчатки до Калининграда. Соревнования будут проходить четыре дня.
В первый день турнира отличились башкирские спортсмены. Наши пловцы завоевали 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую. Три из них на счету Анны Крившиной. Башкирская пловчиха сейчас планомерно готовится к Паралимпиаде. У нее, а также Дарьи Пикаловой и Дарьи Лукьяненко есть именная олимпийская лицензия.
В рамках подготовки к Паралимпийским играм члены национальной сборной будут готовиться на двух объектах: в Раменском и Уфе.
После чемпионата России пловцов ждет кубок, который также пройдет в Уфе. Еще в отборочный цикл входит первенство Европы. По плану оно должно состояться в середине мая в Португалии.