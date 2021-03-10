В Башкирии рассказали о новых правилах сдачи ЕГЭ в 2021 году

ЕГЭ по желанию. Для получения аттестата сдавать единый государственный экзамен не обязательно. Таковы новшества нынешней выпускной кампании. Пройти испытания придется лишь тем, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.

Но на сей раз у 11-классников не будет возможности сдать ЕГЭ досрочно. Итоговое сочинение выпускники пишут 15 апреля, а сроки сдачи экзаменов – с 31 мая по 2 июля. Решение было принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса и его влияния на образовательный процесс. При этом премиальные выплаты учителям за стобальников сохранятся.