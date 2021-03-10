В Уфе прошла акция «Сердечный маршрут здоровья»

«Сердечный маршрут здоровья» прошел в Уфе. Так называется акция, которая призвана обратить внимание на бережное отношение к себе. Это часть всероссийской акции «10 тысяч шагов здоровья».
Сотни участников прошли пешком по набережной реки Белой. Как напоминают организаторы, движение – это жизнь. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Участниками акции также стали вице-премьер Ирек Сагитов и министр культуры Амина Шафикова.