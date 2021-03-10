В Уфе прошла акция «Сердечный маршрут здоровья»

Самое главное для укрепления сосудов – это движение и физические нагрузки. Потому что состояние эндотелия – внутренней стенки сосудов – в первую очередь связано с тем, насколько много кислорода поступает к органам, насколько сосуды могут адаптироваться к разной частоте сердечных сокращений, поэтому для нас очень важно, чтобы вот с настроением, весело проходили эти акции не только в Уфе, но и в других городах.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического диспансера