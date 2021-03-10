В Уфе прошла акция «Сердечный маршрут здоровья»

«Сердечный маршрут здоровья» прошел в Уфе. Так называется акция, которая призвана обратить внимание на бережное отношение к себе. Это часть всероссийской акции «10 тысяч шагов здоровья».

Сотни участников прошли пешком по набережной реки Белой. Как напоминают организаторы, движение – это жизнь. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Участниками акции также стали вице-премьер Ирек Сагитов и министр культуры Амина Шафикова.

Самое главное для укрепления сосудов – это движение и физические нагрузки. Потому что состояние эндотелия – внутренней стенки сосудов – в первую очередь связано с тем, насколько много кислорода поступает к органам, насколько сосуды могут адаптироваться к разной частоте сердечных сокращений, поэтому для нас очень важно, чтобы вот с настроением, весело проходили эти акции не только в Уфе, но и в других городах.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического диспансера

Безусловно, эта акция очень нужная. Она вовремя: начало весны, начало обновления, это начало задумок каждого человека, в первую очередь, о своем здоровье. Мы должны подумать, что мы должны быть крепкими и счастливыми. 

Елена Галимуллина, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
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