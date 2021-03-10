В Башкирии усилят поддержку КВН-движения

Руководитель региона отметил, что республика поможет организовать выезд команды «Лица республики» на «КиВиН-2021» в Сочи. Он позитивно воспринимает шутки в свой адрес, а публичная работа подразумевает открытость во всех отношениях. Также Радий Хабиров рассказал о планах подготовить масштабное мероприятие «Клуба весёлых и находчивых» в рамках празднования 450-летия Уфы. Помощь в организации окажет телеведущий, продюсер, чемпион Высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев.