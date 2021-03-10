В Башкирии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы

Сотрудники ГИБДД вышли в рейд по проверке маршрутов движения школьных автобусов. Госавтоинспекторы отметили, что в Нагаево не везде хватает необходимых дорожных знаков, особенно приоритета движения.

В некоторых местах происходит заужение дороги, есть снежные валы, что создает опасность для транспортных средств. Из-за отсутствия тротуара почти во всем поселке детям после выхода из автобуса приходится идти по проезжей части.

Есть и пешеходные переходы, которые выводят в сугроб. В администрации Октябрьского района признают: нужны и знаки, и дополнительные остановки для школьного автобуса. Также в этом году планируется обустроить тротуары на нескольких улицах. Что касается очистки дорог, то в муниципалитете отметили, что она идет ежесуточно.