В соседнем регионе найден мёртвым журналист из Башкирии

9 марта вечером стало известно о смерти 36-летнего Олега Манварова, журналиста родом из Башкирии. Мужчину нашли в собственном доме в городе Березовский Свердловской области.

Олег Манваров проживал в общежитии по улице Мира. Журналист не вышел на работу, а перестал выходить на связь с коллегами и друзьями ещё 26 февраля – тогда близкие Олега забили тревогу.

Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», скорее всего, смерть журналиста не носит криминальный характер. Квартира Олега была открыта, но в самом помещении было чисто, погибший был в домашней одежде.

В Башкирии Олег Манваров занимался журналистикой, работал на местном телеканале. После переезда в Екатеринбург не изменил сферу деятельности и с ноября 2020 года работал в издании URA.RU.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким и семье Олега Манварова.