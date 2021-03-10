Глава Башкирии уменьшил ограничения, связанные с коронавирусом

Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений важно понимать, что коронавирус ещё не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек. И конечно, очень многое зависит от нас самих. Уверен, соблюдение каждым жителем санитарных правил позволит сохранить здоровье его родных и близких, в целом быстрее пройти сложный период.

Радий Хабиров, Глава Башкирии