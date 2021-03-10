Глава Башкирии уменьшил ограничения, связанные с коронавирусом

На прошедшем заседании антиковидного штаба в Башкирии было принято решение сократить ограничения, связанные с непростой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.
Ситуация с COVID-19 в Башкирии стабилизировалась, поэтому было принято решение позволить театрам, кинотеатрам, домам культуры заполнять залы на 100%. Также были сняты ограничения по посещаемости спортивных соревнований.
Однако масочный режим, социальное дистанцирование и санитарная обработка помещений остаются. Также сохраняется и самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Её продлили до 25 марта.