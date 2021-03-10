В Стерлитамаке открылся офис центра «Мой бизнес»

В Стерлитамаке бизнесменам будет помогать виртуальная женщина. Для предпринимателей открылся центр «Мой бизнес». Теперь провести презентацию, совещание или деловую встречу стало проще. Больше не надо искать по городу и стоять в очередях – теперь все услуги и консультации можно получить в одном окне.

Будущее, казалось бы, ещё далекое, пришло в Стерлитамак. Местным бизнесменам теперь будет помогать виртуальная женщина. Онлайн-консультант появился в недавно открытом центре «Мой бизнес». В республике это уже шестой офис. Второй по своей величине после Уфы.

Можно сказать, что центр «Мой бизнес» в Стерлитамаке сейчас является самым передовым в России. Всё дело в виртуальном консультанте. Чтобы получить информацию, необходимо на мониторе выбрать раздел, который вас интересует.

Пока это лишь одна из существующих версий электронного помощника. В дальнейшем разработчики планируют внедрить возможность получения онлайн-консультации с эффектом присутствия.

Так выглядит центр «Мой бизнес» в Стерлитамаке изнутри. Для предпринимателей созданы комфортные условия: в современных конференц-залах можно провести презентацию или совещание. Во всех помещениях стоит необходимая мебель и техника. Есть коворкинг, где можно отдохнуть. Организованы и рабочие места.

Фото №1 - В Стерлитамаке открылся офис центра «Мой бизнес»

Здесь специалисты могут помочь практически по всем вопросам ведения бизнеса. Больше не надо ездить по всему городу за консультациями, ходить по кабинетам. Весь комплекс услуг можно получить здесь в формате «единого окна». Также посетители центра могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки.

Сейчас центры «Мой бизнес» появляются во всех российских регионах. Только в Стерлитамаке насчитывается свыше 300 индивидуальных предпринимателей. Среди них и Рустам Салаватов. Мужчина занимается различными IT-проектами уже более десяти лет. Иностранная компания «Хуавей» уже несколько раз предлагала Рустаму заключить с ними контракт.

«Мой Бизнес» – это часть национального проекта по поддержке предпринимательства. Он объединяет в себе все институты, предоставляющие государственные услуги бизнесу. Инфраструктура поддержки, которую создаёт центр, поможет предпринимателям реализовать бизнес-идеи и успешно развивать своё дело.

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