В Стерлитамаке открылся офис центра «Мой бизнес»

В Стерлитамаке бизнесменам будет помогать виртуальная женщина. Для предпринимателей открылся центр «Мой бизнес». Теперь провести презентацию, совещание или деловую встречу стало проще. Больше не надо искать по городу и стоять в очередях – теперь все услуги и консультации можно получить в одном окне.

Будущее, казалось бы, ещё далекое, пришло в Стерлитамак. Местным бизнесменам теперь будет помогать виртуальная женщина. Онлайн-консультант появился в недавно открытом центре «Мой бизнес». В республике это уже шестой офис. Второй по своей величине после Уфы.

Можно сказать, что центр «Мой бизнес» в Стерлитамаке сейчас является самым передовым в России. Всё дело в виртуальном консультанте. Чтобы получить информацию, необходимо на мониторе выбрать раздел, который вас интересует.

Пока это лишь одна из существующих версий электронного помощника. В дальнейшем разработчики планируют внедрить возможность получения онлайн-консультации с эффектом присутствия.

Так выглядит центр «Мой бизнес» в Стерлитамаке изнутри. Для предпринимателей созданы комфортные условия: в современных конференц-залах можно провести презентацию или совещание. Во всех помещениях стоит необходимая мебель и техника. Есть коворкинг, где можно отдохнуть. Организованы и рабочие места.

Здесь специалисты могут помочь практически по всем вопросам ведения бизнеса. Больше не надо ездить по всему городу за консультациями, ходить по кабинетам. Весь комплекс услуг можно получить здесь в формате «единого окна». Также посетители центра могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки.

Сейчас центры «Мой бизнес» появляются во всех российских регионах. Только в Стерлитамаке насчитывается свыше 300 индивидуальных предпринимателей. Среди них и Рустам Салаватов. Мужчина занимается различными IT-проектами уже более десяти лет. Иностранная компания «Хуавей» уже несколько раз предлагала Рустаму заключить с ними контракт.